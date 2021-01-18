OPPO Band выходит на мировые рынки

Браслет OPPO Band была анонсирована в Китае более шести месяцев назад. До сих пор OPPO еще не выпустила устройство на другие рынки, но это может измениться в ближайшее время.

Так как сертификат Европейского экономического сообщества "ЕЭС" показал, что OPPO Band был сертифицирован и вскоре он может быть объявлен для глобальных рынков.

В сертификате указано, что фитнес-трекер имеет номер модели OB19B1. OPPO Band имеет 1,1-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 126 x 294 и защищен стеклом 2.5D сверху. Фитнес-трекер оснащен пульсометром, датчиком уровня кислорода в крови, который работает даже во время сна, и может отслеживать до 12 различных видов спорта, включая бег на открытом воздухе и в помещении, греблю, эллиптический тренажер и бадминтон.

В фитнес-трекере установлен аккумулятор емкостью 100 мАч, который обеспечит до 14 дней автономной работы.
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