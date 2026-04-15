OPPO F33 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 345 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями F33 5G и F33 Pro 5G, которые основаны на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6360 MAX с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Новинки также оснастили 6,57-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, от 6 до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, от 128 до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Отличается смартфоны фронтальными камерами: у базовой модели она получила разрешением 16 Мп, а у старшей – 50 Мп и поддержку автофокуса. Смартфоны оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 345 и 386 долларов за базовые версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ соответственно.

HONOR X8d оценили в 22 тысячи рублей …
Российские ритейлеры выпустили в продажу смартфон HONOR X8d, который основан на 6-нанометровом процессоре…
Смартфон POCO C85x 5G оценен в 120 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO C85x 5G, которая основана на 6-на…
Apple уже разрабатывает Phone 18e…
Произошла весьма интересная ситуация — смартфон iPhone 17e, который недавно только анонсировали, ещё не п…
Honor 600 Lite уже поступил в продажу…
Серия смартфонов Honor 500 вышла в Китае всего три месяца назад и до сих пор не появилась на мировом рынк…
Представлен бюджетный смартфон Vivo Y05 с АКБ на 6500 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y05, которая основан на 12-нанометровом проце…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент…
HUAWEI отлично себя показывает не только в среде фотофлагманов, но и уверенно стоит на ногах в более бюдж…
Представлен смартфон Bigme Hibreak Plus с 52-Гц экраном …
Компания Bigme объявила о выходе смартфона Hibreak Plus, главной особенностью которого является дисплей E…
OnePlus 15T сравнили с Samsung Galaxy S26 Ultra…
Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал сравнительное изображение смартфонов OnePlus 15T и Samsung…
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
