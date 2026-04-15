OPPO F33 5G с АКБ на 7000 мАч оценили в 345 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделями F33 5G и F33 Pro 5G, которые основаны на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 6360 MAX с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Новинки также оснастили 6,57-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, от 6 до 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, от 128 до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K. Отличается смартфоны фронтальными камерами: у базовой модели она получила разрешением 16 Мп, а у старшей – 50 Мп и поддержку автофокуса. Смартфоны оценены на дебютном индийском рынке в эквивалент 345 и 386 долларов за базовые версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ соответственно.