OPPO Find N5 показали на живых фото

В сети появились качественные фотографии складного смартфона OPPO Find N5, который будет официально представлен уже 20 февраля. Снимки были сделаны популярными блогерами, получившими новинки на обзор. Отметим очень тонкий корпус, почти полное отсутствие складки на экране, а также расцветки Jade White, Satin Black и Twilight Purple. Ранее стало известно, что смартфон оснастят защитой от воды в соответствии со степенями IPX6, IPX8 и IPX9, 3-нанометровым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареей ёмкостью 5700 мАч, тройной основной камерой Hasselblad и поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно.