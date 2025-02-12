OPPO Find N5 показали на живых фото

В сети появились качественные фотографии складного смартфона OPPO Find N5, который будет официально представлен уже 20 февраля. Снимки были сделаны популярными блогерами, получившими новинки на обзор. Отметим очень тонкий корпус, почти полное отсутствие складки на экране, а также расцветки Jade White, Satin Black и Twilight Purple. Ранее стало известно, что смартфон оснастят защитой от воды в соответствии со степенями IPX6, IPX8 и IPX9, 3-нанометровым флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареей ёмкостью 5700 мАч, тройной основной камерой Hasselblad и поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно.

Huawei Pura 80 получит устаревший дактилоскоп…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Huawei Pura 80…
Глобальную версию Oppo Find X8 оценили в 880 долларов …
Компания Oppo представила в Индонезии глобальные версии флагманских смартфонов Oppo Find X8 и Find X8 Pro…
Vivo X200 Pro возглавил рейтинг бенчмарка AnTuTu…
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов под уп…
Смартфон Realme P3 Pro готов к выходу …
Компания Realme опубликовала тизер, посвященный еще не представленному официально смартфону Realme P3 Pro…
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F16 показали на рендерах …
Профильное издание Smartprix опубликовало изображения бюджетного смартфона Samsung Galaxy F16, который ещ…
ASUS ROG Phone 9 FE получит продвинутую камеру …
Профильный ресурс 91mobiles опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках игрового…
Samsung отказалась от приложения Samsung Messages…
Партнёрство компаний Samsung и Google привело к возникновению сервиса Galaxy AI, фактически отодвинув гол…
Флагманский камерофон Xiaomi 15 Ultra уже доступен для предз…
Компания Xiaomi начала принимать предварительные заказы на флагманский смартфон Xiaomi 15 Ultra на родном…
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor