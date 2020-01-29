OPPO Find X2 получит WQHD дисплей на 120 Гц

В просторах интернета продолжают появляться новые подробности о новом флагманском смартфоне компании OPPO.

Флагман OPPO Find X2 оснастят 6.5 дюймовым OLED дисплеем с разрешением WQHD с частотой обновления экрана 120 Гц. Главной фишкой смартфона станет технология быстрой зарядки SuperVOOC с мощностью в 65 Вт.Также новинка получит основную камеру с тремя модулями с главным сенсором главным сенсором Sony IMX689 на 48 Мп. За производительность будет отвечать новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с модем Snapdragon X55 5G и сопроцессором OPPO M1.