OPPO Find X3 Pro с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт

В сети были раскрыты спецификации флагмана OPPO Find X3 Pro. Это смартфон, который должен появиться в первом квартале 2021 года, будет оснащен улучшенными камерами и высококачественным дисплеем. Однако он будет поставляться с быстрой зарядкой 65 Вт, а не с технологией Flash Charge на 125 Вт, о которой ещё было объявлено ранее.

Технология быстрой зарядки мощностью 125 Вт была протестирована на прототипе смартфона. И хотя аккумулятор емкостью 4500 мАч заряжается от разряда до полного примерно за 20 минут очень быстро, проблему с нагревом еще не решили. Таким образом, компания OPPO вновь вернулась к быстрой зарядке мощностью 65 Вт, поскольку, компания не успеет решить проблему до выпуска устройства.
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