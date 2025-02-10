OPPO Find X8 Mini получит 50-Мп перископную камеру

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о компактном смартфоне OPPO Find X8 mini, который скоро присоединится к ранее выпущенным Find X8 и Find X8 Pro. По данным источника, аппарат получит 6,3-дюймовый плоский OLED-экран LTPO с разрешением 1,5K и основную камеру с 50-Мп перископным модулем. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что представленный осенью прошлого года OPPO Find X8 имеет в своем распоряжении 6,59-дюймовый плоский AMOLED-дисплей от Tianma с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, яркость до 4500 нит, частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц и фирменным защитным стеклом Crystal Shield с обеих сторон, фронтальную камеру на 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony LYT-700 оптического размера 1/1,56 дюйма и OIS), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятор на 5630 мАч, а также поддержку 80-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок.