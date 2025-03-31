OPPO Find X8 Ultra, X8s и X8s+ показали на пресс-рендерах

Компания OPPO опубликовала качественные изображения смартфонов Find X8 Ultra, Find X8s и Find X8s+, официальная презентация которых состоится уже 10 апреля. По предварительным данным, камерофон Find X8 Ultra получит 6,82-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц, топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, а также основную камеру с двумя перископическими модулями.

Find X8s сможет похвастаться 6,3-дюймовым OLED-экраном, процессором Dimensity 9400+ от MediaTek, АКБ на 5700 мАч, а также поддержкой зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно.

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