OPPO Find X8 Ultra оценен в 910 долларов

Компания OPPO объявила цену представленного сегодня флагманского камерофона Find X8 Ultra. Новинка обойдется на дебютном китайском рынке в 910, 980 и 1200 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16 /512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка оснащается 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит, 32-Мп селфи-камерой, квадрокамерой с модулями на 50 Мп (23-мм оптика), 50 МП (15 мм), 50 Мп (70 мм) и 50 Мп (135 мм), 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, корпусом толщиной 8,78 мм и массой 226 граммов, защитой от воды в соответствии со степенью IP69, аккумулятором ёмкостью 6100 мАч, поддержкой 100-ВТ проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.