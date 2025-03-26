OPPO Find X8 Ultra получит аккумулятор на 6100 мАч

Один из главных разработчиков смартфона OPPO Find X8 Ultra сообщил, что этот фотофлагман получит аккумулятор ёмкостью 6100 мАч. Также аппарат сможет похвастаться поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и перископными модулями с очень качественной съемкой в условиях слабого освещения. Последнее стало возможно благодаря использованию фирменной технологии Danxia Original Color Lens и улучшенных оптических свойств объектива.
Напомним, что в предыдущем поколении в лице OPPO Find X7 Ultra используется батарея на 5000 мАч, 100-Вт проводная зарядка и основная камера с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый сенсор Sony LYT-900 второго поколения и OIS ), 50 Мп (65-мм оптика), 50 Мп (135 мм объектив) и 50 Мп (сверхширик на 14 мм).