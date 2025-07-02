OPPO Find X8 Ultra возглавил рейтинг DxOMark

Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона OPPO Find X8 Ultra, который вышел еще в апреле этого года. Новинка уверенно заняла первое место в рейтинге камерофонов, опередив предыдущего лидера Huawei Pura 70 Ultra на 6 баллов. Эксперты поставили камере 170 баллов за фотосъемку, 166 баллов за режим видео, 175 баллов за эффект боке, 151 балл за зум, 159 баллов за портреты и 146 баллов за съемку при недостаточном освещении. Напомним, что в OPPO Find X8 Ultra используется камера Hasselblad с модулями разрешением 50 Мп (дюймовый датчик изображения и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 120 градусов), 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (перископ с 6-кратным зумом).