OPPO Find X8s оценили в 515 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Find X8s, которая основана на новенькой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9400+. Новинка получила 6,32-дюймовый плоский AMOLED-экран с разрешением 2640:1216 точек, кадровой частотой 120 Гц и рамками шириной всего 1,25 мм, корпус толщиной 7,73 мм и массой 179 граммов, основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик с автофокусом) и 50 Мп (телефото 50 Мп и OIS), ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки, а также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC. Смартфон оценен в 515, 545, 585, 630 и 700 долларов за версии с 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.

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