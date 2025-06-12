OPPO Find X9 Ultra получит 200-Мп перископную камеру

В сети появились первые подробности о флагманском смартфоне OPPO Find X9 Ultra, официальный релиз которого ожидается в начале следующего года. Итак, устройству приписывают основную камеру с двумя перископными модулями (один разрешением 200 Мп, а второй 50 Мп) и 10-кратным оптическим приближением, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2, 6,7-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1.5K и кадровой частотой 120 Гц, а также спектральный сенсор в составе камеры для более точной цветопередачи. Напомним, что актуальный OPPO Find X8 Ultra оснащается тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (телеобъектив) и 50 Мп (перископический модуль).