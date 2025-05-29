OPPO Find X9 Ultra получит две 200-Мп камеры?

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском камерофоне OPPO Find X9 Ultra, который придет на смену выпущенному полтора месяца назад Find X8 Ultra. Утверждается, что тестируемый инженерами в данный момент образец имеет основную камеру с суммарным разрешением 500 Мп. Это 200-Мп главный модуль, 200-Мп перископ с поддержкой макро и плавающей линзой, еще один перископный модуль на 50-Мп сенсоре и наконец 50-Мп сверхширик. Что касается аппаратной основы, то здесь предсказуемо ожидается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Официальный релиз OPPO Find X9 Ultra состоится в первом квартале следующего года.

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