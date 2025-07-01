OPPO Find X9 получит процессор MediaTek

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне OPPO Find X9, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит огромную кремний-углеродный аккумулятор, ультразвуковой дактилоскопический сенсор, тыльную камеру с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения оптического формата 1/1,4 дюйма и перископным модулем, плоский 6,59-дюймовый дисплей с очень тонкими симметричными рамками, а также топовую однокристальную систему MediaTek Dimensity 9500. Также китайский производитель откажется от «шайбовидного» дизайна тыльной камеры в пользу чего-то нового. Отмечается, что схожие характеристики получит и грядущий OnePlus 15, но с более крупным дисплеем и с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2.