OPPO K13 Turbo показали на фото

Авторитетный информатор Digital Chat Station опубликовал первую фотографию смартфона OPPO K13 Turbo, который еще не был представлен официально. Главной особенностью устройства станет система охлаждения со встроенной турбиной, которую можно увидеть на снимке. Предполагается, что в качестве аппаратной основы выступит 4-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4.

Напомним, что недавно был выпущен смартфон OPPO K13 5G аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 810, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.