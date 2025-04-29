OPPO Reno 14 получит камеру с телевиком

Вчера в сети появились первые рендеры смартфона OPPO Reno 14, а сегодня известный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о грядущей новинке. Итак, аппарат оснастят тройной тыльной камерой с модулями разрешением на 50 Мп, 50 Мп (телевик с оптическим приближением на базе сенсора Samsung JN5 оптического размера 1/2,76 дюйма) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 50 Мп, аккумулятором ёмкостью примерно 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт, плоским 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K и высокой нединамической частотой обновления, металлической рамой и довольно производительной однокристальной системой Dimensity 8350 от MediaTek.