OPPO Reno 15 Pro Max может не увидеть свет

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии OPPO Reno 15. Утверждается, что в серию точно войдут модели Reno 15 и Reno 15 Pro, а вот Reno Pro Max под большим вопросом. Первой приписывают наличие 6,32-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K-экран, корпуса с металлической рамой, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8450, тыльной камеры с модулями на 200 Мп, 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 50 Мп. Старшую модель оснастят 6,78-дюймовым экраном, стеклянной задней панелью и поддержкой беспроводной зарядки.