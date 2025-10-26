OPPO Reno 15 Pro Max может не увидеть свет

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах серии OPPO Reno 15. Утверждается, что в серию точно войдут модели Reno 15 и Reno 15 Pro, а вот Reno Pro Max под большим вопросом. Первой приписывают наличие 6,32-дюймового плоского дисплея с разрешением 1.5K-экран, корпуса с металлической рамой, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, производительной однокристальной системы MediaTek Dimensity 8450, тыльной камеры с модулями на 200 Мп, 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 50 Мп. Старшую модель оснастят 6,78-дюймовым экраном, стеклянной задней панелью и поддержкой беспроводной зарядки.

Опубликован пример фото с Nubia Z80 Ultra …
Авторитетный инсайдер Smart Pikachu опубликовал подробности о смартфоне Nubia Z80 Ultra, релиз которого о…
iPhone 18 Fold изготовят из титана и алюминия…
Первый складной iPhone может стать самым амбициозным проектом Apple в области аппаратного обеспечения, и,…
iQOO Z10 Lite оценили в 17 тысяч рублей …
Бренд iQOO выпустил на российский рынок смартфон iQOO Z10 Lite, который оценен в 17000 и 18500 рублей за …
Apple меняет руководителя, отвечающего за ИИ…
Apple снова меняет стратегию — и теперь в центре внимания находится её подразделение, занимающееся искусс…
iQOO Z10 Turbo+ получит быструю оперативную память …
Компания iQOO продолжает раскрывать подробности о смартфоне Z10 Turbo+, который будет представлен 7 авгус…
Red Magic 11 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования игрового смартфона Red …
Sony представила доступный смартфон Xperia 10 VII…
Sony представила смартфон Xperia 10 VII — нового представителя среднего класса на Android, который выйдет…
Poco C85 стал доступен на ОЗОН…
Официально представлен смартфон Poco C85, ориентированный на бюджетный сегмент рынка. Аппарат оснащен раз…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor