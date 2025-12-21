OPPO Reno 15 Pro Mini получит 200-Мп камеру

Информатор Дебаян Рой поделился подробностями о смартфоне OPPO Reno 15 Pro Mini, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие 6,32-дюймового OLED-дисплея с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8450 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G720 MP7, тройной тыльной камеры с модулями на 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,5-кратное оптическое приближение), селфи-камеры разрешением 50 Мп, поддержки 80-Вт проводной зарядки, поддержки беспроводной зарядки, корпуса толщиной 7,99 мм и массой 187 граммов, а также защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP69.

