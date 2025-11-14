OPPO Reno 15 Pro получит 50-Мп перископную камеру

Известный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики смартфона OPPO Reno 15 Pro, который будет представлен 17 ноября. Итак, аппарат получит 6,78-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2772:1272 точек и ультратонкими рамками толщиной всего 1,15 мм, корпусом с металлической рамкой, тройную основную камеру с модулями на 200 Мп (с крупным датчиком изображения), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ), селфи-камеру разрешение 50 Мп, 4-нанометровую однокристальную систему MediaTek Dimensity 8450 с максимальной частотой 3,25 ГГц, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, а также корпус толщиной 7,65 мм и массой 205 граммов.