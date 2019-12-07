OPPO Reno 3 Pro получит 90 Гц OLED-экран и 12 ГБ ОЗУ

Еще одним самым ожидаемым смартфоном, который появится в этом году, является OPPO Reno3 Pro. Аппарат будет иметь 6,5-дюймовый изогнутый FHD + OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и сканером отпечатков пальцев.

Он получит толщину всего 7,7 мм, вес 180 г и емкую батарею на 4025 мАч с поддержкой быстрой 30 Вт зарядки. Под капотом Snapdragon 765G в сочетании с 120 Гб ОЗУ и не менее 256 ГБ хранилища. Также ожидается версия с 8 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти.

На спине располагаются четыре камеры 48 МП+8МП+13МП+2МП с оптической стабилизацией изображения. Официальная презентация должна состояться 10 декабря.