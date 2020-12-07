OPPO Reno 5 Pro показали на видео

В сети появились фотографии и видео, на которых демонстрируется еще не представленный официально смартфон OPPO Reno 5 Pro. Одной из особенностей устройства станет особенная тонировка стекла, защищающего камеру, благодаря которой объективы становятся невидимыми. Также отметим текстуру задней панели Reno Glow 2.0, которая дает любопытные эффекты. Что до характеристик устройства, то предыдущие слухи прочили ему поддержку мобильных сетей 5G, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Официальная презентация смартфона ожидается 10 декабря.

iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/9AHkxak-NrI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
Комментарии и отзывы OPPO Reno 5 Pro
Обзоры:
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Новости:
Vivo официально запускает смартфон V20 SE за 299 долларов США

Компания vivo решила официально запустить новую серию смартфонов в конце 2020 года в семействе vivo V20, ...
Новый Redmi Note 9 уже доступен для предзаказа

Китайская торговая сеть JD.com начала принимать предварительные заказы на смартфоны Redmi Note 9 и Redmi ...
Бюджетный Samsung Galaxy A12 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о еще не представленном смартфоне Sam...
Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном Обзор SVEN E-150M. Внутриканальные стереонаушники с микрофоном
Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2
Лучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 WhiteЛучшие вытяжки для кухни. LEX Simple 2M 600 White
Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021Обзор Sony HD-Камера для PS5. Тест трансляции. Камера не работает в Just Dance 2021
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Цены на OPPO A53s уже известны до выпуск...
Цены на OPPO A53s уже известны до выпускСмартфон под названием OPPO A53s появился в официальном магазине OPPO на Amazon Germany. В списке указаны...
Как выбрать аксессуары для iPad Pro 11...
Как выбрать аксессуары для iPad Pro 11В последнее время планшеты пользуются повышенной популярностью, но не те, что только-только вышли в прода...
Plextor представила накопители серии M8V...
Plextor представила накопители серии M8VКомпания Plextor представила накопители SATA серии M8V Plus. Накопители выполнены в форм-факторе 2,5 дюйм...
Square Enix планирует выпустить мобильну...
Square Enix планирует выпустить мобильнуКоличество мобильных игр с каждым днем неумолимо растет. Но крупные издатели выпускают их в таком количес...
Как выбрать чехол для iPad Pro 12.9...
Как выбрать чехол для iPad Pro 12.9В последнее время ...
AMD официально представила настольные пр...
AMD официально представила настольные прКомпания AMD анонсировала серию процессоров Ryzen 5000, которые производятся на основе новейшей архитекту...
Thermaltake выпустила резервуар с помпой...
Thermaltake выпустила резервуар с помпойКомпания Thermaltake выпустила резервуар с помпой для систем, построенных на жидкостном охлаждении. ...
Представлена проводная игровая гарнитура...
Представлена проводная игровая гарнитураSharkoon представила проводную игровую гарнитуру RUSH ER30. Это четвертая по счету гарнитура в серии. ...
Moto G Stylus 2021 готовится к релизу...
Moto G Stylus 2021 готовится к релизуКакое-то время назад компания Motorola пользовалась повышенным спросом и весьма активно радовала пользова...
Samsung Galaxy F41 показали на схематиче...
Samsung Galaxy F41 показали на схематичеВ сети появился схематический рендер смартфона Samsung Galaxy F41, выход которого ожидается в ближайшие н...
Xiaomi представила беспроводные наушники...
Xiaomi представила беспроводные наушники Xiaomi официально представила Mi True Wireless Earphones 2C. Гарнитура представляет собой более дешевую ...
OnePlus 8T поставляется без предустановл...
OnePlus 8T поставляется без предустановлВ последнее время многие пользователи стали жаловаться на то, что при покупке смартфона они получают допо...
Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшетаОбзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
Обзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний дискОбзор ADATA DashDrive Durable HD650 1 ТБ (AHD650-1TU3-CRD). Быстрый и надежный внешний диск
Обзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслетаОбзор Amazfit Bip S Lite. Оптимальные умные часы по цене Смарт-браслета
Обзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариумаОбзор Fluval E200 и Fluval E300. Лучший нагреватель для аквариума
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor