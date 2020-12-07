OPPO Reno 5 Pro показали на видео

В сети появились фотографии и видео, на которых демонстрируется еще не представленный официально смартфон OPPO Reno 5 Pro. Одной из особенностей устройства станет особенная тонировка стекла, защищающего камеру, благодаря которой объективы становятся невидимыми. Также отметим текстуру задней панели Reno Glow 2.0, которая дает любопытные эффекты. Что до характеристик устройства, то предыдущие слухи прочили ему поддержку мобильных сетей 5G, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 64 Мп и поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. Официальная презентация смартфона ожидается 10 декабря.

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