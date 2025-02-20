OPPO Reno13 оценили в 65 тысяч рублей

Компания OPPO выпустила в российскую продажу смартфон Reno13, рекомендованная цена которого составляет 65 тысяч рублей. До 10 марта новинку можно приобрести по специальной цене в 60 тысяч рублей. Напомним, что Reno13 получил восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8350 с максимальной частотой 3,5 ГГц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 512 встроенной памяти UFS 3.1, 6,59-дюймовый экран AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения до 120 Гц, селфи-камеру на 50 Мп, сдвоенной тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX882) 8 Мп (сверхширик), аккумулятор ёмкостью 5600 мАч, поддержку 80-Вт быстрой зарядки и корпус толщиной 7,24 мм.