OPPO Reno14 F 5G с АКБ на 6000 мАч оценен в 440 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске среднебюджетного смартфона Reno14 F 5G, который базируется на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 710. Новинка также получила 6,57-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1400 нит (HBM), 8 или 12 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слот для карты памяти microSD, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°) и 2 Мп (макро), фронтальную камеру разрешением 32 Мп с автофокусом, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки и предустановленную прошивку ColorOS 15 на основе ОС Android 15. Смартфон оценен на дебютном тайваньском рынке в эквивалент 440 и 475 долларов за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.

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