OPPO Reno14 Pro получит SoC Dimensity 8400

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона OPPO Reno 14 Pro, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400 с тактовой частотой до 3,25 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1612 и 6404 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Стоит отметить, что модель предыдущего поколения в лице OPPO Reno 13 Pro была основана на восьмиядерном процессоре Dimensity 8350. Официальный релиз серии OPPO Reno 14 ожидается в ближайшее время.