OPPO Reno14 оценили в 390 долларов

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня Reno14, который получил 4-нанометровый процессор Mediatek Dimensity 8350. Новинка такэе характеризуется 6,59-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением 2760:1256 точек, частотой обновления 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1200 нит и частотой ШИМ-регулирования яркости 3840 Гц, оперативной памятью LPDDR5X, встроенной памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°) и 50 Мп (перископ с 3,5-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), металлической средней рамой, толщиной 7,32 мм, защитой от воды и пыли (IP66, IP68 и IP69), АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и операционной системой Android 15 с прошивкой ColorOS 15 «из коробки». Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти составляет эквивалент 390 долларов.

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