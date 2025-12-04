OPPO Reno15 Pro возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu

Платформа Antutu опубликовала ноябрьский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Первое место занял OPPO Reno15 Pro, основанный на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8450. Он набрал впечатляющие 2133069 баллов. На втором месте оказался OPPO Reno15 на том же процессоре Dimensity 8450 с 2118556 баллами. Замыкает тройку Realme Neo7 SE на чипсете Dimensity 8400-Max с 2032756 баллами. Также в десятку вошли iQOO Z10 Turbo, OPPO K13 Turbo 5G, Vivo Y300 GT, REDMI Turbo 4, Realme GT Neo6 SE, OPPO Reno14 Pro и OPPO Reno14. Последний набирает чуть больше 1,5 млн баллов.

Складной смартфон Huawei Nova Flip S готов к выходу…
Компания Huawei уже в ближайшие недели представит складной смартфон Nova Flip S, который сохранит дизайн …
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут выпускать в двух вер…
Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как сообщается, будет массов…
Представлен смартфон HONOR 500 Pro…
Компания HONOR представила смартфон HONOR 500 Pro, в основе которого лежит прошлогодний флагманский проце…
Honor Magic8 Pro вышел за пределами Китая …
Компания Honor выпустила флагманский смартфон Magic8 Pro за пределами китайского рынка – первым глобальны…
Представлен смартфон TECNO Spark 40 5G с АКБ на 6000 мАч…
Компания TECNO пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Spark 40 5G, главной особенностью котор…
Steam Machine будут продавать примерно за 700 долларов…
Судя по свежему анализу, Steam Machine вряд ли будет стоить как классическая игровая приставка, но её фин…
Motorola Moto G06 Power получил батарею на 7000 мАч…
Компания Motorola объявила о выходе смартфона-долгожителя Moto G06 Power, который может похвастаться акку…
Samsung интегрирует ИИ в Exynos 2500…
Samsung заключила крупное соглашение, которое позволит её новому процессору Exynos 2500 значительно эффек…
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor