OPPO Reno15 Pro возглавил рейтинг субфлагманов AnTuTu

Платформа Antutu опубликовала ноябрьский рейтинг самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Первое место занял OPPO Reno15 Pro, основанный на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8450. Он набрал впечатляющие 2133069 баллов. На втором месте оказался OPPO Reno15 на том же процессоре Dimensity 8450 с 2118556 баллами. Замыкает тройку Realme Neo7 SE на чипсете Dimensity 8400-Max с 2032756 баллами. Также в десятку вошли iQOO Z10 Turbo, OPPO K13 Turbo 5G, Vivo Y300 GT, REDMI Turbo 4, Realme GT Neo6 SE, OPPO Reno14 Pro и OPPO Reno14. Последний набирает чуть больше 1,5 млн баллов.