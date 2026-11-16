OPPO Reno17 оценили в 540 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno17, которая базируется на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц. Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти UFS 3.1, 6,56-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2624:1208 точек, кадровой частотой 60, 90 и 120 Гц, типичной яркостью 800 нит и пиковой 1800 нит, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (двухосевая оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (80-мм телеобъектив и OIS), селфи-камерой разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 8000 мАч, поддержкой 80-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой сотовых сетей 5G, беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth и NFC, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, а также корпусом толщиной 8,28 мм и массой 206 граммов. Цена базовой конфигурации на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 540 долларов.