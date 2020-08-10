OPPO Reno4 5G готовится к релизу

Если вы следите за рынком смартфонов, то должны были заметить тот факт, что некоторые крупные производители стали довольно активно выпускать свои новинки в свет, так как это позволяет привлекать внимание аудитории в период карантинов и вируса. Пользователи стали все больше покупать устройств, которые позволяют оставаться дома и не думать о проблемах с сетью, например. Именно для этих пользователей к релизу готовится смартфон OPPO Reno4 5G, который уже прошел сертификацию и в ближайшем будущем будет отправлен в продажу официально. Проблема только в том, что этот гаджет достаточно дорого обойдется потенциальному покупателю, ведь производитель от звания недорогого бренда уже отказался — свежие смартфоны компании стоят немало.