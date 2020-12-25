OPPO Reno5 Pro+ 5G официально представили

OPPO Reno5 Pro + 5G только что был официально представлен — это самый новый флагман флагман компании, который отличается первоклассными характеристиками, такими как Qualcomm Snapdragon 865, самым современным и качественным датчиком изображения Sony IMX766 и дисплеем с приличной диагональю и качеством изображения. Собственно, никто и не сомневался, что производитель сделает ставку на продвинутые компоненты своего устройства, ведь иначе сражаться с другими производителями было бы крайне сложно. Другое дело, что пользователям тяжело осознавать, что смартфон компании OPPO стоит так же, как флагман Samsung или Apple, ведь все почему-то думают, что производитель должен выпускать доступные устройства. А это уже давно не так.

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