OPPO Reno5 Pro + 5G выйдет 24 декабря

В Reno5 серии будут получать дополнительную модель. Новая модель будет выпущена как Reno5 Pro + и будет оснащена флагманским процессором Snapdragon 865.

Reno5 Pro + станет четвертым телефоном Reno с чипсетом серии Snapdragon 800. Компания OPPO выпустила плакат, показывающий, как выглядит грядущий смартфон. Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах: черном и синем. Смартфон получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержка быстрой зарядки 65 Вт, четыре задние камеры с сенсором Sony IMX766 50 Мп и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Работать будет устройство на базе Android 11 с оболочкой ColorOS 11.
Комментарии и отзывы OPPO Reno5 Pro + 5G
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Предварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS NeoПредварительный обзор vivo X50 Pro 8/256GB. Наушники Vivo TWS Neo
Обзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумуляторомОбзор Motorola Moto G8 4/64GB. Смартфон с тремя камерами и емким аккумулятором
Новости:
Samsung Galaxy M42 получит аккумулятор на 6000 мАч

Китайское сертификационное ведомство 3C одобрило выход смартфона Samsung Galaxy M42, который еще не был п...
Смартфон Nokia TA-1335 был включен в список TENAA

HMD Global, компания, выпускающая смартфоны и функциональные телефоны под брендом Nokia, больше не привле...
Рендеры OnePlus 9 Pro просочились

Недавно просочились рендеры OnePlus 9 Pro, показав телефон с дизайном аналогичным Galaxy S20 FE. Теперь г...
Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240Лучшая СЖО. ID-COOLING ZOOMFLOW 240
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждениемОбзор T-Force Cardea II TUF Gaming Alliance 1 TB (TM8FPB001TOC310). Быстрый M.2 SSD с охлаждением
Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5Лучший фитнес-браслет. Xiaomi Mi Band 5
Обзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptXОбзор Edifier GM6. Наушники TWS для игр с aptX
Сервера Luna от Amazon использует графич...
Сервера Luna от Amazon использует графичНа этой неделе Amazon объявила, что будет конкурировать с Google Stadia, Microsoft Project xCloud и Nvidi...
Corsair выпустит беспроводную гарнитуру ...
Corsair выпустит беспроводную гарнитуру Corsair объявила о выпуске своей первой официально лицензированной гарнитуры для Microsoft® Xbox, Corsair...
ASUS представила эталонные Radeon RX 680...
ASUS представила эталонные Radeon RX 680Некоторое время назад компания AMD официально представила свои новые видеокарты, которые оказались достат...
Nokia 5.3 на последней версии Google And...
Nokia 5.3 на последней версии Google AndNokia, принадлежащая HMD Global, ранее была признана Counterpoint самым надежным брендом смартфонов с точ...
Samsung Galaxy S20 FE починили патчем...
Samsung Galaxy S20 FE починили патчемСовсем недавно корейский производитель официально представил смартфон Samsung Galaxy S20 FE, который выгл...
Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm f...
Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm fКомпания Cosina пополнила ассортимент суперсветосильных объективов моделью Voigtlander Super Nokton 29mm ...
OnePlus 8T показали в официальном видео...
OnePlus 8T показали в официальном видеоКомпания OnePlus опубликовала официальное тизер-видео флагманского смартфона OnePlus 8T, официальная през...
Ультрабук Chuwi Larkbook оценен в $430 ...
Ультрабук Chuwi Larkbook оценен в $430 Компания Chuwi объявила о том, что ультратонкий ноутбук Larkbook появится в продаже 15 декабря по цене в ...
Видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT разогна...
Видеокарту AMD Radeon RX 6800 XT разогнаВидеокарты AMD Radeon RX 6800 XT уже попали руки тестерам, а значит нас ожидают реальные тесты. По официа...
Devialet Gemini стоят дорого...
Devialet Gemini стоят дорогоБеспроводные наушники в последнее время пользуются повышенным спросом среди пользователей, так как все уж...
Huawei планирует использовать чипсеты Qu...
Huawei планирует использовать чипсеты QuВ связи с тем, что поставки собственных процессоров Kirin, как ожидается, закончатся в следующем году , H...
Smart Monitor - инновационный монитор дл...
Smart Monitor - инновационный монитор длSamsung объявила о выпуске инновационного монитора Smart Monitor. Новый продукт совмещает в себе платформ...
Обзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборкамиОбзор Clever&Clean HV-450 (5in1). Беспроводной пылесос с влажной и сухой уборками
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Обзор STARWIND SPM7167. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7167. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесосОбзор Deerma VC20-Plus. Недорогой беспроводной пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor