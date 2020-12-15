OPPO Reno5 Pro + 5G выйдет 24 декабря

В Reno5 серии будут получать дополнительную модель. Новая модель будет выпущена как Reno5 Pro + и будет оснащена флагманским процессором Snapdragon 865.

Reno5 Pro + станет четвертым телефоном Reno с чипсетом серии Snapdragon 800. Компания OPPO выпустила плакат, показывающий, как выглядит грядущий смартфон. Новинка будет доступна в двух цветовых вариантах: черном и синем. Смартфон получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддержка быстрой зарядки 65 Вт, четыре задние камеры с сенсором Sony IMX766 50 Мп и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Работать будет устройство на базе Android 11 с оболочкой ColorOS 11.