OPPO Watch 2 получат мощнейший процессор

Длительное время операционная система Wear OS для умных часов пользовалась не самой лучшей славой на рынке, так как пользователи были, мягко скажем, не в восторге от функций, которые предлагались гаджетом. Теперь Google совместно с другими партнерами планирует исправить ситуацию, предоставив пользователям возможность работать с умными часами более комфортно. Ради этого будет создана новая версия операционной системы для носимой электроники, которая потенциально должна уделать конкурентов. А теперь компания OPPO решила не просто выйти на рынок умных часов, но и собрать лучшее из того, что сейчас доступно на рынке, чтобы удовлетворить запросы пользователей со всего мира. Например, производитель планирует использовать не только новейшую операционную систему, которая, теоретически, будет лучше остальных, но и сделает акцент на аппаратной составляющей.

Например, на текущий момент на рынке есть процессор Qualcomm Snapdragon 4100, который обладает весьма внушительной производительностью и приличным набором преимуществ, которые позволяют с комфортом заниматься любыми задачами. Можно, например, с удовольствием работать с приложениями, а не только получать уведомления, наслаждаться качеством изображения на дисплее и получать тонну положительных эмоций от скорости работы интерфейса. Всё это в едином продукте должно позволить компании сразу показать качественный продукт, который сможет конкурировать с лучшими игроками на рынке.
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