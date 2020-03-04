OPPO Watch получит дисплей на 1.91 дюйма

Компания OPPO опубликовала у себя на страничке в социальной сети постер про смарт-часы OPPO Watch.

Постер раскрыл некоторые спецификаций часов. Смарт-часы OPPO Watch получит дисплей с диагональю 1.91 дюйма и закруглённые края, как у Apple Watch.

Плотность пикселей экрана составит 326 PPI и 100% цветовую гамму DCI-P3.

Также смарт-часы OPPO Watch оснастят микрофоном и динамиком для разговоров. Часы получат две расцветки корпуса: золотую и синею. Предположительно, часы будут работать на операционной системе Wear OS.