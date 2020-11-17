OPPO X 2021 получил уникальный дисплей

Производителям смартфонов достаточно тяжело придумать, как привлечь внимание аудитории, так как смартфоны становятся просто мощнее из года в год, а пользователям хочется чего-то нового и невероятного. Специально для этого компания OPPO официально представила свой новый смартфон OPPO X 2021, который может похвастаться дисплеем, который разворачивается, увеличиваясь в размерах. Но стоит сказать, что это пока что скорее прототип, чем реальное устройство для продажи, так что ожидать в 2021 году анонса массового производства подобных гаджетов не стоит. Это больше демонстрация производителем информации о том, что у него есть такая разработка и что он будет заниматься производством гаджетов в этом направлении в обозримом будущем.