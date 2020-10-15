OPPO будет выпускать телевизоры

Некоторое время назад на просторах интернета появлялись слухи о том, что компания OPPO вроде как планирует заниматься выпуском умных телевизоров. Теперь появились более серьезные тому подтверждения — производитель будет выпускать свои устройства с компанией Dynaudio, так что ждать релиза первых умных телевизоров компании придется не долго. К сожалению, никакой более точной информацией относительно этого устройства мы не обладаем, так как пока что помимо постера о совместной работе двух компаний информации нет никакой. Будем надеяться, что компания покажет качественное и доступное решение, так как это позволит производителю быстро вырваться в лидеры на рынке, а потом уже выпускать флагманские решения. Ждем новостей.