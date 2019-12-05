OPPO готовит доступный смартфон с 5G

Какое-то время назад, когда технология 5G только обсуждалась в интернете, многие думали, что получить сотовую связь пятого поколения на недорогих смартфонах не выйдет даже в ближайшие пять лет. Однако уже сейчас компания OPPO готовит к релизу весьма доступный смартфон с модулем 5G, который позволит загружать данные из интернета с какой-то невероятной скоростью. Конечно, пока что сами мобильные операторы не дают такую скорость, тем более частным пользователям, но совсем скоро это станет такой же обыденностью, что и 4G LTE, хотя пару лет назад мы не могли поверить, что такая скорость будет доступна обычным пользователям. Ждем релиза нового смартфона OPPO и надеемся, что устройство действительно будет интересным и доступным.