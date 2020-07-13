OPPO готовит прорывную зарядку

Если вы следите за рынком смартфонов, то понимаете, что компании крупного уровня постепенно делают упор именно на зарядку и на скорость, а не на дисплей или даже процессор. Ведь на рынке процессоров достаточно долго уже ничего даже не меняется кардинальным образом, так как производители чипов уже достигли очень высокого уровня и просто не могут прыгнуть еще выше. А вот на рынке батарей и их зарядных устройств очень даже можно разгуляться, показав свои преимущества на полную катушку. К примеру, компания OPPO готовит к релизу технологию 125W Super Flash Charge, которая на голову выше всех имеющихся вариантов и если вы хотите самый технологичный смартфон на рынке, то стоит подождать эту технологию. Проблем с зарядкой не будет.