OPPO может анонсировать Reno 5 10 декабря

Серия смартфонов Reno 5 может выйти 10 декабря. Также предполагается, что линейка включает три устройства, такие как Reno 5, Reno 5 Pro и Reno 5 Pro+.

Пост опубликованный компании OPPO намекает, что серия Reno 5 будет анонсирована 10 декабря. Просочившаяся фотография, демонстрирующая дизайн задней части Reno 5, показывает, что задняя часть телефона, окрашенная в градиентный цвет, оснащена четырьмя камерами в верхнем левом углу и логотипом "RENO GLOW" справа. Общий вид задней панели телефона не отличается от предыдущей модели.

ПО слухам сети, телефоны серии Reno 5 5G будут поставляться с 90 Гц FHD + OLED-панелями с дырочным дизайном . Reno 5 5G может иметь плоский дисплей с диагональю 6,43 дюйма. А операционная система Android 11 на базе ColorOS 11 может быть предварительно загружена на устройство. Смартфоны Reno 5, Reno 5 Pro и Reno 5 Pro+ могут работать на Snapdragon 765G, Dimensity 1000+ и Snapdragon 865 соответственно. Трио может иметь аккумуляторы на 4300, 4350 и 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт.