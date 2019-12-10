OPPO планирует создать свой собственный чип для смартфонов

После запуска OPPO AR Glasses, у OPPO появилась еще одна новость, которая удивила всех. На конференции 2019 года Лю Чанг, вице-президент OPPO, заявил в интервью, что компания уже способна разрабатывать свои собственные чипы и в ближайшем будущем будет их коммерциализировать. Компания подала товарный знак под названием "OPPO M1". Официальное объявление будет сделано на MWC 2020 в ближайшее время.

Компания много инвестировала в исследования и разработки. Например, флеш-чипы VOOC разрабатываются самой компанией. Если OPPO начнет производство чипов, это определенно принесет большие изменения в ее продукты. Собственный чип может обеспечить лучшую связь между продуктами, так же как продукты Apple работают лучше друг с другом.