OPPO показали умные часы

Буквально год назад мы говорили о том, что рынок умных часов умирает и что либо вскоре на нем не останется вообще никого, либо останутся только крупные бренды. Можно смело сказать, что мы ошибались, так как рынок умных часов пережил свое падение и вновь вышел на старые обороты. Крупные производители то и дело показывают свои новые гаджеты и они с каждым разом все интереснее и интереснее. К примеру, недавно на новых фото появились умные часы OPPO, которые выглядят достаточно привлекательно и оборудованы своим собственным микрофоном. Благодаря этому по часам можно будет звонить, а значит там будет какое-то подобие сим-карты. Ждем релиза этих часов с большим нетерпением, ведь устройство очень стильное и сразу привлекает внимание.