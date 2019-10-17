OPPO представила Reno2 и назвала старт продаж с ценами для России

При покупке Reno2 в официальном интернет-магазине OPPO в подарок рюкзак для ноутбука, а приобретая Reno2 Z – колонку Olike и сертификат на 2 000 рублей в «Декатлон».

Покупатели новых смартфонов серии Reno в «МВидео» или «Эльдорадо» получат в подарок беспроводные наушники JBL E55BT.

При покупке Reno2 или Reno2 Z в «МТС» приятным бонусом станет кэшбэк в 6 000 и 5 000 рублей соответственно,

а в «НОУ-ХАУ» - услуги связи на 6 месяцев.

16 октября в Лондоне состоялась официальная презентация новой серии Reno2, в которую вошли две модели: OPPO Reno2 и Reno2 Z.OPPO Reno2 оснастили четырьмя модулями камеры: основной на 48 Мпикс с объективом высокой четкости, телеобъектив 13 Мпикс, монохромная камера 2 Мпикс и широкоугольная камера 8 Мпикс. Телеобъектив обладает 5-кратным гибридным зумом и 20-кратным цифровой. AMOLED дисплей на 6.5 дюйма полностью безрамочный и имеет разрешение на 2340×1080 пикселей. Смартфон работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G с 8 Гбайт оперативной памяти и 256 Гбайт внутренней. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, который еще поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC 3.0.OPPO Reno2 Z — это более упрощенная версия Reno2. Здесь тоже установлены четыре модуля камеры на 48 Мпикс, широкоугольный на 8 Мпикс, монохромный на 2 Мпикс и портретный на 2 Мпикс. Сам смартфон работает на процессоре Helio P90 с 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт внутренней.OPPO Reno2 и Reno2 Z можно будет приобрести с 18 октября за 39 990 и 29 990 рублей в следующих магазинах по очень приятным условиям: