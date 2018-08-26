OPPO представила смартфон R17 Pro

Компания OPPO выпустила в этом году отличный смартфон с хорошими характеристиками. Вторая камера, как обычно у OPPO, нужна только для размытия, её разрешение составляет 20 Мп (светосила всего f/2,6 – инженерам нужно было добиться разницы в диафрагме даже тогда, когда глазок основной сужен до f/2,4). Третья камера основана на технологии Time-of-flight (TOF) и позволяет строить 3D-модели объектов.Новинка стала первым смартфоном компании с тройной камерой. Каждая из трёх камер чем-то интересна. Основная имеет разрешение 12 Мп, систему оптической стабилизации и переменную светосилу f/1,5 / f/2,4 (ранее встречалась только у Samsung).О стоимости смартфона пока неизвестно.