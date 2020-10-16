OPPO сотрудничает с Orange для расширения OPPO Watch на европейском рынке

OPPO объявила о том, что компания вступила в партнерство с оператором связи Orange для запуска на европейском рынке варианта eSIM OPPO Watch.

Не только часы OPPO Watch, но и другие продукты компании будут адаптированы для сети Orange, включая два новых смартфона 5G - Reno 4Z 5G и Reno 4 Pro 5G, а также смартфон 4G под названием OPPO A72. Также OPPO установила партнерские отношения с крупными операторами связи на европейском рынке, включая Orange, Vodafone и Deutsche Telekom.

Часы OPPO Watch оснащены большим 1,91-дюймовым 3D-изогнутым гибким AMOLED- дисплеем с разрешением 326 пикселей на дюйм и 100% цветовой гаммой DCP-P3. Компания говорит, что выбрала квадратный дизайн, потому что считает, что квадраты более эффективны при отображении информации.
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