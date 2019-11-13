OPPO выпустила флагманский смартфон Realme X2 Pro

2019-11-13, Автор - Ramil; Продукт - X2 Pro; [86]
Realme X2 Pro оснащен 6,5-дюймовым дисплеем Full HD + AMOLED с водяным вырезом и разрешением экрана 1080 x 2340 пикселей, с частотой обновления 90 Гц. Устройство оснащено встроенным сканером отпечатков пальцев.

Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 855 Plus с тактовой частотой 2,96 ГГц и графическим процессором Adreno 640, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. 64 Мп объектив Samsung GW1, на лицевой стороне находится 16 Мп селфи-камера.

Подключения на устройстве включают две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB-C, двухчастотный GPS и NFC. Устройство работает на операционной системе Android 9 Pie. Аккумулятор емкостью 4000 мАч. Модель оборудована двумя стереодинамиками с технологией Dolby Atmos и Hi-Res. Цена топовой модели составляет 499 евро.

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