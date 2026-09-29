Смартфоны Samsung Galaxy S25 получили финальную версию Android 17

Компания Samsung объявила о выпуске стабильной финальной версии фирменной прошивки оболочки One UI 9 на базе ОС Android 17 для флагманских смартфонов серии Galaxy S25. Апдейт с номером сборки S938NKSUCDZIF уже доступен для участников программы бета-тестирования в Южной Корее. Вероятно, в ближайшее время обновление получат обычные пользователи из других стран.

Напомним, что самым популярным представителем линейки является самая дорогая модель Galaxy S25 Ultra, которая оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от пыли и воды согласно степени IP68.