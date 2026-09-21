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Xiaomi 18 Pro показали во всех расцветках

Компания Xiaomi опубликовала новые изображения и подробности о флагманском смартфоне Xiaomi 18 Pro, который будет представлен уже 23 сентября. На этот раз устройство показали в черной, белой и синей расцветках корпуса. Последний выделяется задней панелью в стиле звёздного неба. Также сообщается о цельной конструкции корпуса и микроизгибов боковой рамки.

Ранее стало известно о наличии 2-нанометрового топового процессора, основной камеры Leica с двумя 200-Мп модулями, экрана нового поколения с технологией Super Pixel, новой системой подсветки M11 и рамками всего 0,99 мм, а также кремний-углеродного аккумулятора нового поколения с содержанием кремния на 32% выше, чем у предыдущего поколения.

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