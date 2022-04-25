ORIGIN PC представила обновленные ноутбуки линейки EVO и NT

Компания ORIGIN PC объявила о выпуске обновленных ноутбуков EVO и NT. Представленные модели: EVO17-S, EVO15-S, NT-17, NT-15, EVO14-S и NT-14.

Ноутбуки оснащаются процессорами Intel Core Alder Lake и графическим процессором NVIDIA GeForce 3000 серии, поддержкой памяти DDR5 DRAM до 64 ГБ, экраном до 240 Гц, накопителем до 8 ТБ. ORIGIN PC предлагает на выбор дисплеи с 14-диагональю, 15-диагональю и 17-диагональю. Кроме того, модели получили совместимость с Wi-Fi 6. Другие возможности подключения включают порты USB 3.1 Gen 1 Type-A, порты USB 3.1 Gen 2 Type-A и Thunderbolt 4, а также HDMI 2.1, Ethernet RJ-45.

Стоимость и доступность моделей производитель не раскрывает.