Объектив Tamron 70-180mm f/2.8 Di III VXD оценен в $1200

Компания Tamron официально представила объектив Tamron 70-180mm f/2.8 для полнокадровых беззеркальных камер Sony, который оценен в 1200 долларов. Новинка характеризуется оптической схемой из 19 элементов в 14 группах, включая три асферических элемента GM и гибридных асферических элемента, минимальным расстоянием для фокусировки 0,85 м, 9-ти лепестковой диафрагмой, габаритами 81:149мм, массой 815 г, диаметром фильтра 67 мм, очень тихим и быстрым новым механизмом фокусировки линейного двигателя VXD, защитой от влаги, фторопокрытием, а также поддержкой функций Fast Hybrid AF и Eye AF. Старт продаж намечен на май этого года.