Объектив Yi Optics 50mm F/0.95 для L-mount оценен в $800

Китайская компания Zhong Yi Optics пополнила ассортимент светосильных объективов моделью Speedmaster 50mm F/0.95 для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом L-mount. Ранее объектив был выпущен для камер с креплением Sony FE, Canon R, Nikon Z и Leica M. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 50 мм, 9-ти лепестковой диафрагмой F/0.95, оптической конструкцией из 11 элементов, расположенных в 8 группах, включая элемент с низкой дисперсии, металлическим корпусом, плавным кольцом управления диафрагмой, кольцом фокусировки, которое поворачивает практически на 360 градусов, диаметром для светофильтров 67 мм и массой 675 г. Цена оптики составляет 800 долларов.

Комментарии и отзывы Yi Optics 50mm F/0.95
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