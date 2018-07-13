Объявили точную дату презентации Xiaomi Mi Max 3

Корпорация Xiaomi наконец объявила точную дату презентации Mi Max 3, то есть день, когда смартфон с очень большими габаритами и немалым экраном покажут всему миру. Заявляется, что новинку представят 19 июля 2018 года. Мероприятие будет проходить в Китае в 19:30 по их времени. При этом продажи начнутся спустя пару дней, то есть до конца месяца.

Xiaomi Mi Max 3 оборудован 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 636 с тактовой частотой 2,2 ГГц, а также аккумуляторной батареей емкостью 5500 мАч с поддержкой технологии Fast Charge. Также он оснащен 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей (FHD+) и соотношением сторон 18:9, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, двойной основной (12 Мп + 5 Мп) и 5 Мп фронтальной камерами

Корпус смартфона будет выполнен из металла, останется 3,5 мм разъем, ожидается наличие USB Type-C. Сразу на Xiaomi Mi Max 3 будет установлена ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. В течение 2 месяцев, версию телефона для китайской аудитории обновят до MIUI 10.