Объявлен старт продаж умных часов Huawei Watch GT 2 в России

2020-02-14, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Huawei Watch GT 2; [100]
Вышли в продажу часы Huawei Watch GT 2 в издании Premium. Эти часы защищены стеклом Gorilla Glass с ювелирной отделкой. Также появились новые браслеты в расцветках: «титановый серый» (46 мм) и «золотой шампань» (42 мм). Они обойдутся в 19 990 рублей и 18 990 рублей.

Часы Huawei Watch GT 2 получили чип Kirin A1 с Bluetooth 5.1, AMOLED экран, 4 ГБ флеш-памяти, датчик считывания частоты сердечного ритма, корпус, который не боится воды, также модуль GPS. Гаджет оснащен технологиями отслеживания сна, отслеживания стресса, программами тренировок и считыванием физической активности. Большим плюсом является его высокая автономность (до 14 часов работы).

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